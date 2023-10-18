وكالة الرأي الفلسطينية الإمارات تدين الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الرئيس المصري يدين قصف مستشفى المعمداني وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر تدين هجوم الاحتلال على المستشفى المعمداني وكالة الرأي الفلسطينية المغرب يُدين قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني وكالة الرأي الفلسطينية ماكرون: لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى وكالة الرأي الفلسطينية عباس: العدوان على شعبنا بغزة يجب أن يتوقف وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش: الاحتلال خدع مطران الكنيسة الإنجيلية ثم قصف المستشفى وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد الاسلامي: مجزرة المعمداني جزء من خطة بايدن لإبادة سكان غزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: أجهزتنا تقوم بواجبها بكل ما أوتيت من قوة وكالة الرأي الفلسطينية اليمن: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني جريمة ضد الإنسانية
أخبار » عربي ودولي

الكنيسة الأنجليكانية في القدس: مجزرة المعمداني "جريمة ضد الإنسانية"

18 تشرين أول / أكتوبر 2023 02:21

قصف المعمداني2
قصف المعمداني2

الضفة المحتلة-الرأي:

أدانت الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية في القدس، هجوم طيران الاحتلال الإسرائيلي، على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين، واصفة ذلك بالجريمة ضد الإنسانية.

وقالت الكنيسة، في بيان صدر عنها، الليلة، إنه بالتزامن مع يوم الصوم والصلاة من أجل السلام، الذي أعلنه بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، تعرض المستشفى الأهلي العربي في غزة، الذي يتبع للكنيسة الأنجليكانية الأسقفية، لهجوم وحشي.

وأضافت أن "المستشفيات تعتبر بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي، ملاذات آمنة، إلا أن هذا الاعتداء تجاوز تلك الحدود المقدسة".

وتابع: "لقد لبينا نداء رئيس أساقفة كانتربيري جاستن ويلبي، الذي ناشد بحماية المرافق الطبية وإلغاء أوامر الإخلاء. ومن المؤسف أن غزة لا تزال محرومة من الملاذات الآمنة".

وقالت الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية إن "الدمار الذي شهدناه، إلى جانب الاستهداف المدنس للكنيسة، يضرب جوهر الأخلاق الإنسانية"، مؤكدةً أن الهجوم الإسرائيلي "يستحق الإدانة والعقاب الدوليين".

ووجهت الكنيسة نداءً عاجلا للمجتمع الدولي "للوفاء بالتزاماته في حماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال المروعة اللاإنسانية".

وأعربت الكنيسة عن حزنها على فقدان عدد لا يحصى من الأرواح التي ارتقت في منشآت تابعة لها، معلنةً يوم حداد في جميع كنائسها ومؤسساتها، وناشدت "الأصدقاء والشركاء والأفراد ذوي النوايا الحسنة بأن يقفوا متضامنين، تنديدا بالاعتداء الشنيع على موظفينا المتفانين والمرضى الضعفاء".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟