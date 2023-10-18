حماس: الاحتلال هو المسؤول المباشر عن مجزرة المعمداني

غزة- الرأي:

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الاحتلال هو المسؤول عن قصف المستشفى المعمداني.

وقالت الحركة في تصريح مقتضب: "إن الاحتلال هو المسؤول المباشر عن مجزرة المستشفى المعمداني وأكاذيبه المفضوحة لن تنطلي على أحد".

ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 500 شهيد، والذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الثاني عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.