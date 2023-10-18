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السيسي: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

18 تشرين أول / أكتوبر 2023 11:19

وكالات- وكالة الرأي:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة ليس عملا عسكريا ضد حماس وإنما دفع لسكان القطاع للنزوح".

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "إننا ملتزمون بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح ولم نكن نحن من أغلق المعبر".

وأضاف: "إذا دعوت الشعب المصري إلى رفض فكرة تهجير الفلسطينيين فإن ملايين المصريين سوف يستجيبون لهذه الدعوة، مؤكدًا أن ما يحدث حالياً هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى الهجرة واللجوء إلى مصر، وهذا غير مقبول.

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