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منظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة "يخرج عن السيطرة"

18 تشرين أول / أكتوبر 2023 11:23

photo_5_2023-10-18_11-12-04
photo_5_2023-10-18_11-12-04

وكالات- وكالة الرأي:

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الوضع في غزة "يصبح خارج السيطرة" بسبب العجز في إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم.

وقال غيبريسوس على منصة إكس (تويتر سابقا): "مع كل ثانية نتأخر فيها بإدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا"، مشددا على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ أربعة أيام عند الحدود.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الثاني عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

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