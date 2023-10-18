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المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية تدينان قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني بغزة

18 تشرين أول / أكتوبر 2023 11:53

photo_10_2023-10-18_11-12-04
photo_10_2023-10-18_11-12-04

وكالات- وكالة الرأي:

صدرت عدة مواقف أوروبية تدين الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني في مدينة غزة مساء أمس الثلاثاء 17 أكتوبر 2023م.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشال"، أن استهداف الطائرات الإسرائيلية للبنية التحتية المدنية لا يتماشى مع القانون الدولي، مضيفاً "نشعر بالفزع إزاء الهجوم المأساوي على المستشفى المعمداني في غزة".

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إنه لا شيء يسوّغ ضربة على مستشفى مكتظ بالمدنيين في غزة".

وكانت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" قد قصفت المستشفى المعمداني والذي كان يضم آلاف المواطنين كانوا قد لجأوا إليه هروباً من قصف منازلهم بعد استهدافات الاحتلال المتواصلة لمنازل المواطنين.

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