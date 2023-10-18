المفوضية الأوروبية: لا شيء يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين

ستراسبورغ – الرأي:

عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، عن رفضها تبرير قصف مستشفى المعمداني في غزة، الذي أودى بحياة المئات من المواطنين الفلسطينيين المدنيين الأبرياء.

وقالت دير لايين، أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إنه "لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين"، مدينة المشاهد "المروعة" في الموقع.

وأكدت أنه "يجب إثبات كل الحقائق، ومحاسبة المسؤولين عنها".

من جهته، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، الاعتداء على المستشفى بــ "المروعة"، داعيا إلى "تحقيق معمق".

وكتب شولتس على منصة "إكس"، "روعتني صور هذا الانفجار في أحد مستشفيات غزة، حيث أصيب وقُتل مدنيون أبرياء، وقلوبنا مع عائلات الضحايا، ومن الضروري إجراء تحقيق معمق في هذا الحادث".