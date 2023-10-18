وكالة الرأي الفلسطينية المفوضية الأوروبية: لا شيء يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين وكالة الرأي الفلسطينية كنيست الاحتلال تصادق على قانون عنصري جديد بحق الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الأمم المتحدة: "إسرائيل" شنت 58 هجوماً على مرافق طبية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية تدينان قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني بغزة وكالة الرأي الفلسطينية منظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة "يخرج عن السيطرة" وكالة الرأي الفلسطينية السيسي: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: الاحتلال هو المسؤول المباشر عن مجزرة المعمداني وكالة الرأي الفلسطينية إضراب وحداد بالضفة بعد مجزرة مستشفى المعمداني وكالة الرأي الفلسطينية معروف: الاحتلال ارتكب مجزرة القرن الـ21 بالمستشفى المعمداني وكالة الرأي الفلسطينية وينسلاند يُدين "الهجوم المروع" على المستشفى المعمداني
أخبار » عربي ودولي

وتجب محاسبة المسؤولين

المفوضية الأوروبية: لا شيء يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين

18 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:34

ستراسبورغ – الرأي:

عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، عن رفضها تبرير قصف مستشفى المعمداني في غزة، الذي أودى بحياة المئات من المواطنين الفلسطينيين المدنيين الأبرياء.

وقالت دير لايين، أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إنه "لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين"، مدينة المشاهد "المروعة" في الموقع.

وأكدت أنه "يجب إثبات كل الحقائق، ومحاسبة المسؤولين عنها".

من جهته، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، الاعتداء على المستشفى بــ "المروعة"، داعيا إلى "تحقيق معمق".

وكتب شولتس على منصة "إكس"، "روعتني صور هذا الانفجار في أحد مستشفيات غزة، حيث أصيب وقُتل مدنيون أبرياء، وقلوبنا مع عائلات الضحايا، ومن الضروري إجراء تحقيق معمق في هذا الحادث".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟