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اليابان: لا يمكن تبرير الهجمات على المستشفيات

18 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:45

طوكيو– الرأي:

 أكد وزير الخارجية الياباني كاميكاوا يوكو، سخطه الشديد إزاء الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدنيين الأبرياء، جراء تعرض المستشفى الأهلي في مدينة غزة، لهجوم أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وأضاف الوزير يوكو: "لا يمكن تبرير الهجمات على المستشفيات أو المدنيين على أي أساس"، وعبر عن تعاطف اليابان مع الضحايا، وتعاطفه الخالص مع المصابين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، مساء أمس الثلاثاء، مجزرة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة.

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