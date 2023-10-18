مفتي مصر: ما يحدث في قطاع غزة تطهير عرقي ممنهج

القاهرة – الرأي:

أكد مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، شوقي علام، أن ما يحدث في قطاع غزة هو تطهير عرقي ممنهج.

وشدد مفتي الديار المصرية، في كلمته الافتتاحية أمام فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء، الذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء، على أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الحر يتعارض مع الأديان والضمير الإنساني والقانون الدولي.

وأكد خلال مؤتمر يُعقد بالقاهرة، بعنوان: "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، أن قضية الأقصى وفلسطين كانت وما زالت قضية العرب والمسلمين الأولى والأهم، وأن هذه القضية لا تزاحمها أية قضية أخرى، ولا يؤثر فيها تتالي الأحداث ولا تموت بالتقادم.

وقال، إن استضافة مصر لهذا المؤتمر في هذا الظرف الدقيق، ورعاية الدولة المصرية العريقة لكل الفاعليات التي تدعم التنسيق والتشاور بين علماء الأمة ومفتيها لدليل واضح على اضطلاعها بكل مسؤولياتها ومهامها التي أَمْلَتها عليها تلك المكانة التاريخية تجاه الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

يُذكر أن المؤتمر يمثل نقطة انطلاق هامة في مناقشة آليات مواجهة تحديات الألفية الثالثة على كل الأصعدة والمجالات، وبيان ارتباط الفتوى بهذا الشأن، وكيف تأخذ بعين الاعتبار تلبية حاجيات الأفراد في ظل ما يواجه العالم من تحديات.