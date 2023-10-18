انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

وكالات- وكالة الرأي:

انطلقت في مدينة جدة السعودية اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي والتهديدات التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة المحاصر.

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي أن هذا الاجتماع يُعقد بدعوة من المملكة العربية السعودية.

ويأتي عقد الاجتماع في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل قصف منشآت البنية التحتية والمنازل والمستشفيات بشكل مكثف منذ 12 يوما، ما أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 3100 شخص وإصابة نحو 12 ألفا آخرين في غزة، إضافة إلى 62 شهيدا وأكثر من 1300 جريح في الضفة، كما تسبب القصف العنيف بتشريد مئات الآلاف، وتدمير أكثر من 1500 مبنى في القطاع.