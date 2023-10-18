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مسيرات غاضبة في لبنان تنديداً بمجزرة "المعمداني"

18 تشرين أول / أكتوبر 2023 04:04

لبنان– الرأي:

شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان، اليوم الأربعاء، مسيرات جماهيرية غاضبة تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني في غزة والذي ذهب ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وعبر أبناء شعبنا عن غضبهم ورفضهم لحرب الإبادة وللمجازر المرتكبة بحق الاطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، كما عم الاضراب العام كافة المخيمات التي تشهد حداداً على شهدائنا الأبرار، واستنكارا للصمت الدولي المخجل إزاء ما يتعرض له شعبنا في القطاع.

كما شهدت المدن والبلدات اللبنانية، وبدعوة من الاحزاب والفعاليات والجمعيات الاهلية اللبنانية، وقفات ومسيرات استنكاراً للمجزرة المستمرة بحق شعبنا في اراضينا الفلسطينية المحتلة. وأكد الشعب اللبناني وقوفه ودعمه لنضال شعبنا في سبيل تحقيق مشروعه الوطني بالحرية والعودة والاستقلال.

كما شهدت مختلف المستشفيات في لبنان وقفات تضامن مع العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني واستنكاراً للقصف الذي تعرضت له المستشفى الاهلي في غزة. وشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الوقفة التضامنية أمام وزارة الصحة، استنكارا وإدانة للمجزرة الاسرائيلية في مستشفى المعمداني في غزة، وذلك بدعوة من وزير الصحة الدكتور فراس أبيض.

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