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استشهاد شابين برصاص الاحتلال في شقبا غرب رام الله

18 تشرين أول / أكتوبر 2023 04:42

رام الله – الرأي:

استشهد شابان بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال استهدفوا الشابين عند مدخل القرية بالرصاص الحي، ما أسفر عن استشهادهما.

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