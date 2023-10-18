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مصدر قيادي يكشف للجزيرة هدف الاحتلال من تهجير سكان غزة

18 تشرين أول / أكتوبر 2023 05:04

غزةالرأي:

قال مصدر قيادي في حماس إن خطة الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي تشمل تهجير نصف سكان غزة لمصر، بهدف القضاء على المقاومة وتجريدها من السلاح.

وأوضح المصدر القيادي لقناة الجزيرة مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي بايدن سيعرض على مصر تصفير ديونها مقابل الموافقة على خطة التهجير.

وأكد المصدر أن القيادة المصرية ترفض خطة التهجير لمصر وتعتبرها تهديدا للأمن القومي المصري.

وذكر أن الخطة الأمريكية الإسرائيلية تشمل القضاء على حكم حماس وتجريد المقاومة من سلاحها.

وبين المصدر القيادي في حماس أن مجزرة المستشفى المعمداني جاءت للضغط من أجل إنجاح خطة التهجير لكنها أتت بأثر عكسي.

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