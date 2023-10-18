الأمم المتحدة تدين استهداف الاحتلال مدرسة للأونروا وسط القطاع

وسط القطاع - وكالة الرأي:

أدانت الأمم المتحدة، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة أمس الثلاثاء.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان صحفي، إن الأمين العام أدان الهجوم الإسرائيلي على المدرسة الذي أسفر عن استشهاد 6 مواطنين على الأقل.

وأضاف دوجاريك، أن الأمين العام أعرب عن إدانته أيضا للغارة الإسرائيلية التي استهدفت مساء أمس المستشفى الأسقفي الأسقفي الأهلي الأنجليكاني في غزة التي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة شدد على أن المستشفيات والعيادات والعاملين الطبيين ومباني الأمم المتحدة محمية بشكل صريح بموجب القانون الدولي.