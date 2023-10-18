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حماس: استمرار أمريكا في تبنّي رواية الاحتلال يُعدّ مشاركة في مجازره

18 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:28

غزة- الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن استمرار الإدارة الأمريكية في تبني الرواية الصهيونية التي ساقها رئيس وزراء العدو الصهيوني، عبر أكاذيبه وادّعاءاته الزَّائفة حول مقاومة شعبنا المشروعة، التي ثبت للعالم كذبها وتضليلها للرَّأي العام العالمي، أمام الرئيس الأمريكي اليوم، ما هو إلاّ إمعانٌ صهيوني رخيص في حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي لم يكن آخرها مجزرة المستشفى المعمداني. 

وقالت الحركة في تصريح صحفي الأربعاء:" إنّ تبنّي الرئيس بايدن لرواية الاحتلال كاملة ومنها الخاص بمجزرة المستشفى المعمداني إلا تأكيد على أن الإدارة الأمريكية منحازة بشكل أعمى للاحتلال، وهي شريك وداعم مباشر لقادة الاحتلال في هذه المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية".

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