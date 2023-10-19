استقالة مسؤول بالخارجية الأمريكية بسبب حرب غزة

واشنطن – الرأي:

أعلن المسؤول في الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية "جوش بول" استقالته من منصبه، يوم الأربعاء 18 أكتوبر، احتجاجًا على نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وأفا مصادر إعلامية جولية، أن الاستقالة تأتي ضمن معارضة داخلية شديدة للدعم القوي الذي تقدمه إدارة بايدن لأقرب حليف لها في الشرق الأوسط.

وكتب "بول" في نص استقالته التي نشرها على حسابه على (لينكد إن) "لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل".

ووصف رد الإدارة بأنه "رد فعل متهور" يستند إلى "الإفلاس الفكري".

وأضاف "بول" الذي أمضى أكثر من 11 عامًا في منصبه، إذ قام بتنسيق العلاقات مع الكونغرس والرسائل العامة لمكتب رئيسي يتعامل مع المساعدات العسكرية أنه "لا يستطيع قبول الاستمرار في وظيفة قال إنها تساهم في مقتل مدنيين فلسطينيين".

وتابع بول أن المساعدات العسكرية الأمريكية القوية لإسرائيل تعطي الضوء الأخضر للبلاد لفعل ما تريده ضد غزة، بغض النظر عن الخسائر في صفوف المدنيين.