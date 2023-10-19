وقفات في عدة دول أوروبية استنكارًا لمجازر الاحتلال بغزة

وكالات – الرأي:

نظمت وقفة تضامنية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي/ هولندا، بمشاركة حشد واسع من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية في هولندا ومتضامنين هولنديين، استنكارا للمجازر البشعة والابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وتدمير مستشفى المعمداني في غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، مطالبين بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني ومحاكمة المجرم نتنياهو.

وفي السياق، أقيمت مسيرة حاشدة في مدينة "ديربورن" بولاية ميتشغن الأمريكية، لدعم اهلنا في غزة وللتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وهتف المتظاهرون لفلسطين ونددوا بالاحتلال دعمًا لغزة وللقضية الفلسطينية، ورفعوا أعلامًا فلسطينية ولافتات تحمل شعارات مناهضة للاحتلال، ورفضًا للدعم الأمريكي لـ"إسرائيل".

في مدينة نوربيرغ جنوب ألمانيا، نظمت وقفة تضامنية استنكارًا للمجازر البشعة والابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق ابناء شعبنا الفلسطيني.

وتنديدًا بالمجازر الوحشية وحملة التطهير العرقي، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، تجمع الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، والمتضامنين أمام مقر وزارة الخارجية في العاصمة "أوسلو".

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليافطات التي تدعو إلى وقف حملة التطهير العرقي والابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان اخرها المجزرة البشعة في غزة، والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين والأطفال.

وانطلقت مسيرة حاشدة جابت شوارع العاصمة، وقد علت الهافات التي تدعوا إلى مقاطعة دولة الفصل العنصري، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.