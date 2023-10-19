اختتام دورة طارئة لاتحاد البرلمان العربي في بغداد نصرة لفلسطين

بغداد – الرأي:

اختتمت في العاصمة العراقية بغداد، أعمال الدورة الطارئة لاتحاد البرلمان العربي لنُصرة الشعب الفلسطيني، والتي عقدها البرلمان العراقي.

وأكد البيان الختامي الصادر عن الدورة، بعد جلستي عمل تضمنت الأولى كلمات الوفود، والثانية جلسة البيان الختامي، حالة تضامن من البرلمانات ومجالس النواب العربية تعكس تضامن الشعوب العربية مع غزة وفلسطين.

واشتمل البيان على خطوات عمل مع اتحاد البرلمان الدولي والامم المتحدة والضغط على البرلمان الأوروبي تجاه ازدواجية المعايير، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفع الحصار والحماية العاجلة من جرائم القتل والتهجير القسري.