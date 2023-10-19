البحرين تطلق غداً الحملة الوطنية (أغيثوا غزة)

المنامة – الرأي:

أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، في مملكة البحرين، انطلاق الحملة الوطنية (أغيثوا غزة) بالتعاون مع تلفزيون البحرين، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتنظيم حملة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به.

ودشن الحملة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بالتبرع من قبله بمبلغ 100 ألف دينار بحريني ليكون أول المساهمين في الحملة الوطنية، فيما تبرع مجلسا النواب والشورى بمبلغ 100 ألف دينار بحريني مناصفة، وذلك وتجاوبا مع توجيهات العاهل البحريني.

وثمن الشيخ ناصر الدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

بدوره أوضح الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، رئيس اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة، مصطفى السيد، أنه سيتم خلال الحملة الوطنية، فتح المجال للجميع للتبرع والمساهمة في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وبين أنه سيتم خلال الحملة استضافة العديد من الشخصيات الوطنية من العلماء والمفكرين ورجال الأعمال للحث على المساهمة في هذه الحملة الوطنية التي تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وتوحيد الجهود والعمل يدا واحدة لمساعدة إخواننا الفلسطينيين في غزة في هذه المحنة الأليمة التي يتعرضون لها جراء الحرب.

وأوضح السيد أن هذه الحملة تعكس موقف مملكة البحرين الثابت قيادة وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وحرص الملك على تقديم العون والمساعدة للجميع انطلاقا من الروابط الإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم، وتأكيدا على العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة فلسطين.

ودعا السيد جميع المؤسسات والشركات والأفراد المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل وإغاثة الأشقاء المنكوبين في محنتهم ومد يد العون لهم للمساهمة في التخفيف من آلامهم في هذه المحنة.

وأكد أنه تم الاتصال بوكالة "الأونروا" لمعرفة احتياجات غزة للتحضير لتقديم المساعدات الإغاثية والتنموية، كما تم التنسيق مع جميع الجهات الرسمية في البحرين، حيث أبدت وزيرة الصحة استعداد الوزارة لتقديم كل العون للأهالي في غزة، كما حث وزير التنمية الاجتماعية، الجمعيات بجمع التبرعات بالتنسيق مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والعمل على توحيد الجهود، كما تم التنسيق مع جميع الجهات الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية.