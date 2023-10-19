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الصين تُطالب بوقف الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن

19 تشرين أول / أكتوبر 2023 04:10

لقطة شاشة 2023-10-19 160713
لقطة شاشة 2023-10-19 160713

وكالات- وكالة الرأي:

نقلت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الخميس عن الرئيس شي جين بينغ قوله: "إن بكين تريد وقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن بلاده مستعدة للعمل مع الحكومات العربية من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع.

وقالت وسائل الإعلام: "إن الرئيس الصيني صرح أيضا بأن وقف إطلاق النار بات مُلحا، ويجب إعلانه في أسرع وقت ممكن، لمنع اتساع نطاق الصراع أو خروجه عن نطاق السيطرة".

وأدلى شي بتلك التصريحات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي كان المندوب الكبير الوحيد من الشرق الأوسط الذي حضر منتدى الحزام والطريق في الصين هذا الأسبوع.

وبحسب وسائل الإعلام، أخبر شي مدبولي بأن الصين تدعم جهود مصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتعد تلك من بين أول التصريحات التي يدلي بها الرئيس الصيني بشأن الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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