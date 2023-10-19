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حماس: قصف الاحتلال للمخابز في غزة جريمة ضد الإنسانية

19 تشرين أول / أكتوبر 2023 04:19

حماس قصف الاحتلال للمخابز في غزة جريمة ضد الإنسانية
حماس قصف الاحتلال للمخابز في غزة جريمة ضد الإنسانية

غزة- الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن إقدام الاحتلال على قصف خمسة مخابز ومحيط بعضها الآخر في قطاع غزة إمعانٌ في جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا وجريمة ضد الإنسانية تهدف إلى قطع إمدادات الغذاء عن شعبنا وتجويعهم وحرمانهم من الحصول على المادة الغذائية الرئيسية.

ودعت الحركة في تصريح صحفي  اليوم الخميس  جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل والمسؤول لوقف جرائم الاحتلال التي يندى لها جبين البشرية، وإدخال المساعدات إلى المدنيين العزّل الذين يستهدفهم الاحتلال على مدار الساعة.

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