حماس: فشل الاحتلال في الساعة الأولى من معركة طوفان الأقصى سيظل ملازماً له

غزة- الرأي:

أكد الناطق باسم حركة "حماس"، "عبد اللطيف القانوع"، أن فشل الاحتلال الصهيوني في الساعة الأولى من عملية طوفان الأقصى سيظل ملازماً له حتى انتهاء المعركة وتسجيل الانتصار عليه.

وقال القانوع اليوم الخميس:" الاحتلال يقتل آلاف المدنيين وقصف المستشفى المعمداني لا يعبر إلا عن تخبطه وإفلاسه ودمويته النارية ".

وأوضح أن هذه المجازر والإبادة الجماعية في غزة واستمراره في حربه التدميرية على حساب المدنيين؛ لترميم معنويات جيشه المهزوز واستعادة هيبة دولته التي فقدتها.

وأكد أن المقاومة لا زالت بخير وشعبنا ثابت على أرضه ولن ينكسر أمام عنجهية الاحتلال مهما كلف ذلك من ثمن.

ودعا الناطق باسم حركة حماس جماهير أمتنا وأحرار العالم لاستدامة التظاهرات والمسيرات تضامناً مع شعبنا وتشكيل أوسع حالة إسناد له.