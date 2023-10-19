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الاحتلال يُعلن استقبال طائرة شحن أميركية تحمل أول شحنة مدرعات

19 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:17

طائرة شحن أميركية
طائرة شحن أميركية

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت وزارة الدفاع "الإسرائيلية"، اليوم الخميس، إنها استقبلت طائرة شحن من الولايات المتحدة تحمل أول شحنة من المركبات المدرعة.

وزعمت الوزارة، عبر منصة «إكس»، أنه يجري نقل هذه المركبات إلى الجيش لتحل محل مركبات تضررت خلال الحرب على قطاع غزة، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية" أعلنت في وقت سابق وصول أكثر من شحنة مساعدات وعتاد عسكري وذخيرة لإسرائيل.

ورغم أن الهجوم البري المتوقع على قطاع غزة لم يبدأ، فإن فصائل فلسطينية كانت نشرت مقاطع فيديو في يوم السبت 7 أكتوبر (تشرين الأول) لتدميرها عددا من الآليات الإسرائيلية على حدود القطاع بقذائف مضادة للدروع وقنابل من طائرات مسيرة، بالإضافة إلى مشاهد أخرى لسيطرتها على معسكرات قريبة من القطاع تضم آليات مدرعة مختلفة.

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