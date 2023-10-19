أبو عبيدة: مستعدون لمعركة طويلة بقدر قدسية الهدف

غزة – الرأي

أكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس أن الكتائب مستعدة لمعركة طويلة، بقدر قدسية هدفها من المعركة، ألا وهو الدفاع عن القدس والأقصى.

وقال أبو عبيدة في تسجيل صوتي مساء اليوم الخميس، إن المقاومة ما زالت تتحكم في مجريات الميدان وتعرف متى وكيف تضرب وتضغط.

وشدد أبو عبيدة على أن ما وصفه دعم الإدارة الأمريكية الوقح والسافل للكيان لن يسعفه ولن ينجده.



وقال إن العالم يشاهد إجرام الصهيونية من قتل النساء والأطفال والمدنيين وقصف البيوت المدنية بشكل لم يشهده التاريخ من إجرام همجي بغطاء أمريكي.

وتوعد الاحتلال بأن فاتورة الحساب ستكون قاسية ومؤلمة وأنه سيدفع ثمن جرائمه بحق الأقصى وشعبنا، وأن المقاومة لن تمرر هذه الجرائم.



ودعا الناطق باسم القسام جماهير أمتنا في كل مكان أن تدافع عن كرامتها وأقصاها، مطالبا أحرار العالم للنفير والاحتشاد أمام سفارات الاحتلال والولايات المتحدة في دول العالم.

وأكد أبو عبيدة أن الاحتلال بات اليوم في أسوأ حالاته منذ 75 عاما، وأن على الأمة ألا تضيع هذه الفرصة.