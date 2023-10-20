وزير الخارجية القطري خلال استقباله نظيره البريطاني: سياسة العقاب الجماعي غير مقبولة

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال استقباله نظيره البريطاني جيمس كليفرلي: إن قتل المدنيين الأبرياء وسياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول.
وأكد رئيس الوزراء القطري على ضرورة فتح ممرات إنسانية بغزة.
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20 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:49
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