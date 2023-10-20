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إطلاق صواريخ مضادة للدروع من داخل لبنان تجاه شمال إسرائيل

20 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:52

إطلاق صواريخ مضادة للدروع من داخل لبنان تجاه شمال إسرائيل
إطلاق صواريخ مضادة للدروع من داخل لبنان تجاه شمال إسرائيل

بيروت – الرأي:

أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق صواريخ مضادة للدروع من داخل لبنان تجاه شمال "إسرائيل".

وأكدت أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قصف بالمدفعية مواقع في منطقة جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع.

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