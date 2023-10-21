وكالة الرأي الفلسطينية تحذير أممي من تعرض الفلسطينيين لـ"إبادة جماعية" وكالة الرأي الفلسطينية البيت الأبيض يتراجع عن تصريح لبايدن أيّد فيه تأجيل اجتياح غزة وكالة الرأي الفلسطينية ليلة دامية في اليوم الخامس عشر لعدوان الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُفجر منزل عائلة الأسير ماهر شلون في أريحا وكالة الرأي الفلسطينية مقتل ضابط احتياط "إسرائيلي" على الحدود مع لبنان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يدمر 25 برجاً سكنياً في مدينة الزهراء بغزة وكالة الرأي الفلسطينية حماس: تهديد الاحتلال بقصف مستشفى القدس جريمة حرب وكالة الرأي الفلسطينية حماس: قرارنا إغلاق ملف محتجزي 7 أكتوبر المدنيين حال توفرت الظروف وكالة الرأي الفلسطينية حماس: على أونروا ألا تكون جسرا لتنفيذ سياسات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية معروف يحييّ تضامن العرب مع شعبنا ويطالب بفتح معبر رفح
أخبار » عربي ودولي

البيت الأبيض يتراجع عن تصريح لبايدن أيّد فيه تأجيل اجتياح غزة

21 تشرين أول / أكتوبر 2023 09:22

وكالات- وكالة الرأي:

زعم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي "جو بايدن" لم يسمع جيداً السؤال الذي طرحه أحد الصحافيين عمّا إذا كان يجب على "إسرائيل" تأجيل غزوها البري المحتمل لغزة، لحين الإفراج عن المزيد من الرهائن، عندما أجاب بكلمة "نعم".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض بن لابولت: "كان الرئيس بعيداً لم يسمع السؤال كاملاً، والسؤال بدا كما لو كان "هل تود الإفراج عن المزيد من الرهائن؟" كان يعلّق على شيء آخر".

وكان بايدن يصعد درج طائرة الرئاسة عندما ألقى أحد الصحافيين بالسؤال وسط صوت محركات الطائرة. توقف بايدن للحظة وقال: "نعم"، ثم صعد إلى الطائرة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟