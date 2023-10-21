تحذير أممي من تعرض الفلسطينيين لـ"إبادة جماعية"

وكالات- وكالة الرأي:

حذر خبراء أمميون من تعرض الفلسطينيين في قطاع غزة لـ "إبادة جماعية"، داعين إلى الحيلولة دون ذلك.

وجاء ذلك في تقرير أعده فريق خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ووصفوا فيه قصف المدارس والمشافي في فلسطين بأنه "جرائم ضد الإنسانية".

وأوضح التقرير أن القصف "الإسرائيلي" لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسفر عن مقتل أكثر من 470 مدنياً وإصابة مئات آخرين جراء بقائهم تحت الأنقاض. وأضاف أن قصف المستشفى الأهلي المعمداني جاء بعد تحذيرين أصدرتهما إسرائيل.

وأشار إلى أن اليوم نفسه شهد قصف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومخيمين للاجئين مكتظتين بالسكان.

الخبراء الأمميون أعربوا عن قلقهم من أن يؤدي تشديد إسرائيل حصارها المتواصل منذ 16 عاماً على غزة، وحرمان قرابة 2.2 مليون شخص من الاحتياجات الأساسية، إلى "نتائج إنسانية وقانونية كبيرة".

كما أفاد التقرير بأنّ هناك خطر إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بالنظر لتصريحات قادة إسرائيل وحلفائهم.

ودعا الخبراء إلى الحيلولة دون تعرض الفلسطينيين لـ "إبادة جماعية"، مؤكدين ضرورة "إنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين".