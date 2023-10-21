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بوليفيا تُدين العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة

21 تشرين أول / أكتوبر 2023 09:42

الرئيس البوليفي لويس آرسي
الرئيس البوليفي لويس آرسي

وكالات- وكالة الرأي:

أدان الرئيس البوليفي "لويس آرسي"، العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة.

ودعا في حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "وقف فوري لإطلاق النار الذي ينتهك بشكل علني حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال: "إن حق فلسطين أن يكون لها دولة ذات سيادة منصوص عليه في العديد من اتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة، وأن عدم الالتزام بهذه الاتفاقيات هو مصدر الصراع الحالي الذي يهدد بالانتشار وحصد المزيد من الأرواح البريئة".

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى "منع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

كما أدانت وزارة الخارجية البوليفية، "العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وخاصة القصف الذي طال مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة".

وطالبت الوزارة في بيان لها، بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدة "تضامنها مع شعب فلسطين ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

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