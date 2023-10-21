الاتحاد الدولي للصحفيين: 16 صحفيًا فلسطينيًا استشهدوا في غزة

وكالات- وكالة الرأي:

أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ بدء "إسرائيل" عدوانها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 16 صحفيا.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي: "قتل 16 صحفيا وأصيب عدد آخر وفُقد آخرون خلال المواجهات العسكرية المتواصلة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة".

ووفق حصر نقابة الصحفيين الفلسطينيين فإن أسماء الصحفيين الذين فقدوا حياتهم هم: "محمد علي وخليل أبو عاذرة وسميح النادي وعصام بهار ومحمد بلعوشة وعبد الهادي حبيب وحسام مبارك وأحمد شهاب ومحمد فايز يوسف أبو مطر وسعيد الطويل، ومحمد صبح وهشام النواجحة وأسعد شملخ ومحمد الصالحي وإبراهيم لافي ومحمد جرغون".

وأشارت النقابة إلى انقطاع الاتصال بالصحفييْن نضال الوحيدي مصور قناة "النجاح"، والمصور هيثم عبد الواحد من "وكالة عين ميديا". وفي اليوم التالي، أبلغت عائلة الصحفي الوحيدي وسائل الإعلام أن ابنها معتقل لدى الجيش "الإسرائيلي".