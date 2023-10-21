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السيسي: نسعى لخارطة طريق تبدأ بالمساعدات لغزة وصولا لدولة فلسطينية

21 تشرين أول / أكتوبر 2023 01:50

وكالات- وكالة الرأي:

أعلن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، السبت، عن مساعي عربية للتوافق على خارطة طريق بشأن فلسطين "تبدأ بإرسال مساعدات إغاثية، ثم وقف إطلاق نار، وصولا لدولة فلسطينية مستقلة".

وجاء ذلك في كلمة السيسي في افتتاح "قمة القاهرة للسلام" المنعقدة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي العاصمة المصرية، في ظل تصاعد القصف الإسرائيلي على غزة وبدء دخول المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال الرئيس المصري: "وجهت لكم الدعوة اليوم لنناقش معا ونعمل على التوصل إلى توافق محدد، على خارطة طريق (..) تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام من خلال عدة محاور".

وأضاف: "تبدأ تلك المحاور بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، وتنتقل فوراً إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار".

وتتمثل الخطوة الثالثة، وفق الرئيس المصري، في "البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام، وصولا لإعمال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية".

وأكد السيسي أن خارطة الطريق تشمل "العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل لن يحدث على حساب مصر أبدا".

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