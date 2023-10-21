وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 4385 شهيداً و13561 مصاباً منذ بدء العدوان وكالة الرأي الفلسطينية " الإعلامي الحكومي": قافلة المساعدات الأولى نقطة في بحر وكالة الرأي الفلسطينية السعودية تُطالب بتحرك عاجل لوقف إطلاق النار في غزة وكالة الرأي الفلسطينية "حرية"يحذر من مشاركة (الأنرورا) في دعم سياسة تهجير الغزيين وكالة الرأي الفلسطينية تحقيق: الاحتلال تعمّد التضليل عند قصفه مستشفى المعمداني وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين في رفح وكالة الرأي الفلسطينية السيسي: نسعى لخارطة طريق تبدأ بالمساعدات لغزة وصولا لدولة فلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية معروف: الاحتلال قتل أمهات تحتضن أطفالهن وأصبحوا شهداء مجهولين الهوية وكالة الرأي الفلسطينية "إسرائيل" تدعو مواطنيها لمغادرة مصر والأردن فورا وتجنب السفر للمغرب وكالة الرأي الفلسطينية انطلاق قمة "القاهرة للسلام" لبحث التهدئة في غزة
أخبار » عربي ودولي

السعودية تُطالب بتحرك عاجل لوقف إطلاق النار في غزة

21 تشرين أول / أكتوبر 2023 02:23

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

وكالات- وكالة الرأي:

قال فيصل بن فرحات وزير الخارجية السعودي: "إن الاحداث المأساوية في فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل لوقف إطلاق النار، معلنا رفضه بشكل قاطع تهجير الفلسطيين من أراضيهم".

وطالب فرحان، خلال كلمته بقمة السلام في مصر، بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي.

وزير خارجية السعودي أضاف بالقول: "نأمل أن تسهم هذه القمة في تحرك حاسم للمجتمع الدولي لإيجاد حل لهذه الأزمة"، ونؤكد على تمسك المملكة بالسلام خيارا استراتيجيا عبر الوقوف مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة".

كما شدد بالقول: وزير خارجية السعودية: "نعرب عن خيبة أملنا من عجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف حيال الأزمة حتى الآن".

وقدم وزير الخارجية السعودي الشكر للرئيس السيسي وحكومة مصر على الجهود المبذولة "لتعزيز التنسيق والتشاور الإقليمي والدولى تجاه ما نشهده من تطورات خطيرة في قطاع غزة".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟