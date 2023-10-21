السعودية تُطالب بتحرك عاجل لوقف إطلاق النار في غزة

وكالات- وكالة الرأي:

قال فيصل بن فرحات وزير الخارجية السعودي: "إن الاحداث المأساوية في فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل لوقف إطلاق النار، معلنا رفضه بشكل قاطع تهجير الفلسطيين من أراضيهم".

وطالب فرحان، خلال كلمته بقمة السلام في مصر، بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي.

وزير خارجية السعودي أضاف بالقول: "نأمل أن تسهم هذه القمة في تحرك حاسم للمجتمع الدولي لإيجاد حل لهذه الأزمة"، ونؤكد على تمسك المملكة بالسلام خيارا استراتيجيا عبر الوقوف مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة".

كما شدد بالقول: وزير خارجية السعودية: "نعرب عن خيبة أملنا من عجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف حيال الأزمة حتى الآن".

وقدم وزير الخارجية السعودي الشكر للرئيس السيسي وحكومة مصر على الجهود المبذولة "لتعزيز التنسيق والتشاور الإقليمي والدولى تجاه ما نشهده من تطورات خطيرة في قطاع غزة".