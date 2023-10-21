وزير الخارجية البرازيلي: يجب إنهاء الاعتداء الغاشم على غزة

القاهرة – الرأي:

أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، على ضرورة إنهاء الاعتداء الغاشم على غزة، " فلا يوجد فائز في هذا الصراع الفلسطيني والإسرائيلي".

وقال وزير خارجية البرازيل خلال قمة القاهرة اليوم بشأن العدوان، إن غزة شهدت تدميراً لم نره من قبل مطالباً بحماية المدنيين وعدم استهداف المنشآت الصحية.

واتهم "إسرائيل" بارتكاب اعتداءات غاشمة في غزة عبر استهداف المدنيين، وحرمانها من الخدمات، ما يؤدي إلى تفاقم الصراع.

وشدد على أن تدمير المرافق الخدمية والمدنية أمر غير مقبول كما جرى في مستشفى المعمداني، مؤكداً ضرورة العمل على حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

ودعا لفتح ممرات إنسانية ووقف إطلاق النار بشكل فوري، والعمل على إنهاء معاناة المدنيين على الفور.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لحل الأزمة، وتكثيف تقديم المساعدات الإنسانية كأولوية حالية.

وتبحث قمة القاهرة للسلام، بحسب وسائل إعلام مصرية، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.