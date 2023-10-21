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العتبة الحسينية العراقية تعلن التكفل بنقل الجرحى من غزة وعلاجهم مجاناً

21 تشرين أول / أكتوبر 2023 03:57

بغداد – الرأي:

أعلنت العتبة الحسينية في العراق استعدادها لنقل الجرحى الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، وعلاجهم في مستشفياتها مجاناً.

وأضافت لمصادر لإعلامية عراقية اليوم السبت، أنها مستعدة لتكفل أجور نقلهم وعلاجهم وإقامتهم في محافظة كربلاء.

وبيّنت العتبة الحسينية، أنّ هذه المبادرة الإنسانية التي أطلقت اليوم، إنما هي ترجمة عملية لتوصيات المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم.

وكان للعراق وشعبه ومرجعيّته الدينية ومقاومته موقف مؤيّد ومناصر لمعركة "طوفان الأقصى" منذ بدايتها، ومندد بالعدوان على القطاع. 

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