عملية برية

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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21 تشرين أول / أكتوبر 2023 07:16
هي عملية اجتياح قوات الاحتلال، لمناطق فلسطينية، بواسطة الدبابات وناقلات الجند المدرعة وبغطاء ناري من الطيران الحربي والمدفعية.
كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال
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20:20المستشفى المعمداني
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