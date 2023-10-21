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عملية برية

21 تشرين أول / أكتوبر 2023 07:16

هي عملية اجتياح قوات الاحتلال، لمناطق فلسطينية، بواسطة الدبابات وناقلات الجند المدرعة وبغطاء ناري من الطيران الحربي والمدفعية.

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