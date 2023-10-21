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مستشفى الشفاء

21 تشرين أول / أكتوبر 2023 07:41

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

هو أضخم مجمع طبي في غزة، ويضم 3 مشافي وهي مستشفى الباطنة ومستشفى الجراحة ومستشفى الولادة، ويقع في غرب مدينة غزة ويضم آلاف الموظفين من كافة التخصصات الطبية.

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