مستشفى الشفاء

هو أضخم مجمع طبي في غزة، ويضم 3 مشافي وهي مستشفى الباطنة ومستشفى الجراحة ومستشفى الولادة، ويقع في غرب مدينة غزة ويضم آلاف الموظفين من كافة التخصصات الطبية.