المستشفى المعمداني "الأهلي العربي"، هو المستشفى المسيحي الوحيد في غزة وهو تابع للروم الأرثوذكس ويقع وسط البلدة القديمة لغزة قرب ميدان فلسطين.

ويقدم الخدمات الطبية في عدة تخصصات طبية، ويعتبر من أقدم مشافي قطاع غزة.