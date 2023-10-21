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المستشفى المعمداني

21 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:20

 المستشفى المعمداني "الأهلي العربي"، هو المستشفى المسيحي الوحيد في غزة وهو تابع للروم الأرثوذكس ويقع وسط البلدة القديمة لغزة قرب ميدان فلسطين.

ويقدم الخدمات الطبية في عدة تخصصات طبية، ويعتبر من أقدم مشافي قطاع غزة.

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