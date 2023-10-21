بسبب جملة.. قمة القاهرة للسلام تفشل في التوافق!

القاهرة - وكالات:

فشلت قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، في التوافق على بيان ختامي، بحسب ما كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، ما دفع هذا الفشل الرئاسة المصرية إلى إصدار بيانا منفردا.

وأكدت المصادر التي فضلت عدم نشر هويتها أن الجانب الأوروبي أصر على إضافة جملة تشير إلى "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وطلب "إدانة واضحة وصريحة لحماس"، بينما تحفظت المجموعة العربية على هذه الجمل وشهدت المناقشات اختلافاً حاداً، إلا أنها لم تتوصل إلى نتيجة نهائية.

وحسب المصادر، فإن الوفود العربية اختلفت مع وفود الدول الغربية بشكل عنيف، مما أفشل إصدار بيان مشترك باسم المؤتمر، وبالتالي جرى إصدار البيان المصري بشكل منفرد.