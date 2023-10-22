تضامن أيرلندي واسع مع غزة يمتد لملاعب كرة القدم

وكالات- وكالة الرأي:

لم يتوقف أهالي مدينة ديري الأيرلندية عن إعلان دعمهم للفلسطينيين وقطاع غزة منذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث خرجوا في مظاهرات عدة دعما للقضية الفلسطينية وحق أهل غزة في العيش بحرية وكرامة بعيدا عن تجاوزات وقصف الجيش الإسرائيلي.

آخر تلك المظاهرات خرجت أمس السبت، حيث تجمع المئات في ساحة المدينة الرئيسية ورفعوا الأعلام الفلسطينية والشعارات المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما أعلن نادي بوهيميان الأيرلندي عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) التبرع بمبلغ 5 آلاف يورو لصالح أهالي غزة.

ورفع مشجعو النادي أيضا الأعلام الفلسطينية خلال مباراة لفريقهم في الدوري الأيرلندي الممتاز.

وخرجت مظاهرة كبيرة في العاصمة الأيرلندية دبلن دعما لأهالي غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي، وللمطالبة بوقف عاجل لإطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى غزة المحاصرة منذ 17 عاما.

وتفاعل مغردون عرب مع الفيديوهات القادمة من مظاهرات أيرلندا المؤيدة للقضية الفلسطينية والمنددة بالقصف الإسرائيلي المستمر على غزة، حيث عبر أحد المغردين عن امتنانه لما وصفه بـ"العالم المتحضر"، لوقوفه إلى جانب قطاع غزة في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها.

كما نشر الممثل الأيرلندي الشهير ليام كونينغهام عبر حسابه على منصة إكس صورته خلال مشاركته في المظاهرة المؤيدة للقضية الفلسطينية ولأهالي غزة وأرفقها بوسمي "#أوقفوا_المجزرة"، و"#غزة" بالإنجليزية.