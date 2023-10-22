قطر تشدد على ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة إلى غزة

الدوحة - وكالة الرأي:

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين العالقين تحت القصف في قطاع غزة.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري -في اتصال تلقاه من وزير الخارجية النمساوي ألكسندر تشالنبيرغ- على أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد في وقت سابق أن الأولوية في الوقت الحالي هي "وقف الحرب بغزة لضمان وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية للعالقين".

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "نعزز جهودنا مع الشركاء لفتح ممر إنساني لإيصال المساعدات لقطاع غزة"، لافتا إلى أن قتل المدنيين الأبرياء وممارسة سياسة العقاب الجماعي لغزة أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.