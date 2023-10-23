ليلة دامية في اليوم السابع عشر لعدوان الاحتلال

غزة- الرأي:

شن طيران الاحتلال سلسلة غارات بشكل مكثف خلال ساعات الليل من فجر اليوم السابع عشر لعداون الاحتلال على غزة.

محافظة غزة:

قصف إسرائيلي لمنازل المواطنين في حي الزيتون بغزة.

شهداء وجرحى بقصف طائرات الاحتلال لمنزل في شارع عيدية خلف مجمع الشفاء الطبي بغزة.

الاحتلال يستهدف منزلين في حي الشيخ رضوان بغزة، وغارة ثالثة طالت بركة الشيخ رضوان تسببت بحريق في أحد المولدات.

استمرار قصف الطائرات الحربية والقصف المدفعي العنيف للمناطق الشرقية من المحافظة.

محافظة الجنوب:

إصابات وشهداء في قصف إسرائيلي على منزل في حي الأمل بخانيونس جنوبي القطاع.

طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تقصف منازل برهوم وأبو نجا ودهليز وأبو عيادة في محافظة رفح وارتقاء عدد من الشهداء ووقع عدد من الإصابات وتقوم الطواقم الطبية بنقل الضحايا إلى مستشفيي أبو يوسف النجّار والكويتي.

شهداء وجرحى بعد تدمير الاحتلال لمنزل عائلة برهوم خلف المستشفى الكويتي بمدينة رفح.

شهداء وجرحى بعد قصف الاحتلال لمنزل في السطر الغربي بخانيونس جنوب قطاع غزة.

استمرار قصف الطائرات الحربية والقصف المدفعي العنيف للمناطق الشرقية من المحافظة.

محافظة الشمال:

ارتقاء شهداء ووجود عدد كبير من الإصابات جراء قصف الاحتلال عدداً من المنازل على رؤوس ساكنيها في محيط منطقة الترنس ومسجد الألباني وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

قصف إسرائيلي لمنزلين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة "اللداوي" في منطقة الشهداء غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

17 شهيدًا وعشرات الإصابات في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة البطش في جباليا، وشقة سكنية في حي الفالوجا شمال القطاع.

استمرار قصف الطائرات الحربية والقصف المدفعي العنيف للمناطق الشرقية والشمالية من المحافظة.

محافظة الوسطى:

​طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تقصف منزلاً يعود لعائلة البياع غرب النصيرات (وسط قطاع غزة)، والأنباء الأولية تفيد بوجود إصابات في المكان.

3 شهداء على الأقل وعدد من المصابين في غارات إسرائيلية على عدد من المنازل والمنشآت في النصيرات والبريج بالمحافظة الوسطى.

طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تقصف منزلاً يعود لعائلة شلايل في شارع العشرين شرق غرب النصيرات (وسط قطاع غزة)، وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.

انتشال 10 شهداء على الأقل من استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو دان" بدير البلح وسط القطاع.

استمرار قصف الطائرات الحربية والقصف المدفعي العنيف للمناطق الشرقية من المحافظة.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه السابع عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.