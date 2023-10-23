زعماء أوروبيون يطالبون "إسرائيل" بحماية المدنيين

وكالات-الرأي:

في بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الهاتف دعا إليه الرئيس الأميركي، جو بايدن مع رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، ورئيس فرنسا مانويل ماكرون، ومستشار ألمانيا أولاف شولتز، ورئيسة وزراء إيطاليا ، جورجيا مالوني، ورئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك الأحد، أكد المجتمعون دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.

كما حث الزعماء في بيانهم إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

ورحب الزعماء أيضا بالإفراج عن رهينتين ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه السابع عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.