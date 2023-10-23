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إرشادات للأهالي للتعامل مع الأطفال في حالات القصف "الإسرائيلي"

23 تشرين أول / أكتوبر 2023 11:18

إرشادات
إرشادات

غزةالرأي:

إرشادات للأهالي للتعامل مع الأطفال في حالات القصف "الإسرائيلي" على النحو التالي:

  1. على الأهل احتضان الطفل في حال حدوث أي حالات قصف حتى يشعر بالأمان.
  2. توعية الأطفال بالأحداث الجارية كحالات القصف والحرب بما يتناسب مع قدراتهم العمرية.
  3. مساعدة الأطفال في التعبير عن أنفسهم من خلال الحوار والرسم وبعض الألعاب التربوية المفيدة.
  4. جلوس الأهل وأطفالهم في مكان آمن بعيداً عن مرمى القصف.
  5. على الأهل تمالك أنفسهم في حالات القصف وعدم إظهار خوفهم أمام الأطفال لأنها ستنعكس على نفسيات الأطفال ومن ثم الشعور بالخوف والرعب.
  6. عدم رؤية الأطفال للمشاهد المرعبة والمخيفة كالإصابات وجثث الشهداء وهدم البيوت حتى لا ينعكس سلبا على نفسيتهم فتداهمهم الأحلام والكوابيس المزعجة.
  7. عمل أنشطة جماعية بين أفراد الأسرة لإشغال وقت الأطفال أثناء القصف مثل مشاهدة التلفاز واللعب الجماعي.
  8. مساعدة الأطفال وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم حول الأحداث الجارية.
  9. الإرشاد والوعظ الديني من خلال الأهل كالإيمان بالقضاء والقدر واحتساب الأجر من الله.
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