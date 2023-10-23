أهمية الرعاية الذاتية في الظروف العائلية

غزة – الرأي:

الرعاية الذاتية هي أي نشاط نقوم به عن قصد لرعاية صحتنا العقلية أو العاطفية أو البدنية. ورغم أن هذا المفهوم بسيط، إلا أننا كثيراً ما نتجاهله.

تُعتبر الرعاية الذاتية الجيدة أمراً أساسياً لتحسين المزاج وتقليص القلق. ويمكن لنشاط الرعاية الذاتية أن يكون بسيطاً من قبيل تخصيص وقت لتناول فنجان شاي، أو الاستماع إلى الأغاني المفضلة، أو الخروج في جولة مشي. فكّر في بعض الأنشطة البسيطة التي تجدد طاقتك.

يتعين أن تكون الرعاية الذاتية أمراً تخططه بفاعلية، بدلاً من تركه للمصادفة. عليك وضع أنشطة محددة على جدولك الزمني، وأن تبلغ الآخرين بخططك لتزيد من فرصة التزامك بها، وابحث باستمرار عن فرص لممارسة الرعاية الذاتية. تفحّص ما إذا كان يمكنك إدماج أنشطة الرعاية الذاتية في أنشطتك اليومية بدعم من الآخرين المحيطين بك.

إن الرعاية الذاتية هي أمر أساسي لمنع الإنهاك والتعب!