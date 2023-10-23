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أخبار » الأسرة و المجتمع

أهمية الرعاية الذاتية في الظروف العائلية

23 تشرين أول / أكتوبر 2023 11:47

أهمية الرعاية الذاتية في الظروف العائلية
أهمية الرعاية الذاتية في الظروف العائلية

غزةالرأي:

الرعاية الذاتية هي أي نشاط نقوم به عن قصد لرعاية صحتنا العقلية أو العاطفية أو البدنية. ورغم أن هذا المفهوم بسيط، إلا أننا كثيراً ما نتجاهله.

تُعتبر الرعاية الذاتية الجيدة أمراً أساسياً لتحسين المزاج وتقليص القلق. ويمكن لنشاط الرعاية الذاتية أن يكون بسيطاً من قبيل تخصيص وقت لتناول فنجان شاي، أو الاستماع إلى الأغاني المفضلة، أو الخروج في جولة مشي. فكّر في بعض الأنشطة البسيطة التي تجدد طاقتك.

يتعين أن تكون الرعاية الذاتية أمراً تخططه بفاعلية، بدلاً من تركه للمصادفة. عليك وضع أنشطة محددة على جدولك الزمني، وأن تبلغ الآخرين بخططك لتزيد من فرصة التزامك بها، وابحث باستمرار عن فرص لممارسة الرعاية الذاتية. تفحّص ما إذا كان يمكنك إدماج أنشطة الرعاية الذاتية في أنشطتك اليومية بدعم من الآخرين المحيطين بك.

إن الرعاية الذاتية هي أمر أساسي لمنع الإنهاك والتعب!

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