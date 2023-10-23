خروج الآلاف في مسيرة مؤيدة لفلسطين في البوسنة

وكالات- وكالة الرأي:

شارك الآلاف في مسيرة مؤيدة لفلسطين في سراييفو بالبوسنة اليوم الأحد، ملوحين بالأعلام الفلسطينية مطالبين بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردد البعض هتاف "إبادة جماعية، إبادة جماعية"، في حين كُتب على لافتة كبيرة وبارزة "أمس سربرنيتسا واليوم غزة"، في إشارة إلى مذبحة عام 1995 في البلدة البوسنية، وهي الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية والتي قتلت فيها القوات الصربية نحو 8 آلاف من الرجال والصبية المسلمين.

وقالت بنيامينا كاريتش رئيسة بلدية سراييفو للمحتجين: "إن المدينة تعرف "كيف يعني العيش بدون ماء وطعام ورؤية الأطفال يقتلون"، في إشارة إلى الحصار الذي استمر من عام 1992 إلى عام 1995وقتلت خلاله القوات الصربية نحو 11 ألفا في المدينة، منهم 1600 طفل".