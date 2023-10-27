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صاروخ يضرب سيناء والقاهرة تفتح تحقيقاً

27 تشرين أول / أكتوبر 2023 10:14

اسعاف مصري
اسعاف مصري

وكالات- وكالة الرأي:

 سقط صاروخ في مدينة طابا المصرية التابعة لمحافظة جنوب سيناء، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وذكرت مصادر مطلعة أن الصاروخ أدى لتضرر إحدى العمارات السكنية في المدينة بعد أن أصاب مبنى إسعاف طابا والسكن الإداري لمستشفى المدينة المركزي.

في حين فتحت السلطات المصرية تحقيقاً بالواقعة للكشف عن ملابسات ما جرى، حيث أجريت اتصالات مصرية مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة أسباب الحادث، على أن يتم إصدار بيان رسمي.

إلى ذلك، وصل عدد من المسؤولين المصريين إلى موقع الحادث في طابا، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن تم إخلاء السكن الإداري.

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