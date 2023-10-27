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ليلة دامية في اليوم الحادي والعشرين لعدوان الاحتلال

27 تشرين أول / أكتوبر 2023 10:33

غزة- الرأي:

شن طيران الاحتلال سلسلة غارات بشكل مكثف خلال ساعات الليل من فجر اليوم الحادي والعشرين لعداون الاحتلال على غزة.

محافظة غزة:

الاحتلال يقصف المسجد الابيض في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بعدة صواريخ.

 غارة إسرائيلية تدمر مسجداً وعدداً من المنازل المجاورة بمخيم الشاطئ غرب غزة.

 قصف طيران الاحتلال عمارة سكنية تضم نازحين في شارع فهمي بيك بحي الدرج شرق مدينة غزة.

إصابات في استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "ياسين" على شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

إصابات في قصف من طائرات الاحتلال في منطقة مفترق حميد بحي النصر في مدينة غزة.

استمرار قصف الطائرات الحربية والقصف المدفعي العنيف للمناطق الشرقية من المحافظة.

محافظة الجنوب:

4 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو شحمة" في منطقة معن بخانيونس جنوب القطاع.

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "العلمي" في شارع المشروع بخانيونس جنوب القطاع.

الاحتلال يقصف منزلا في شارع الهلال القديم غرب خانيونس، أدى إلى استشهاد طفل وعدد من الاصابات حتى اللحظة.

استمرار قصف الطائرات الحربية والقصف المدفعي العنيف للمناطق الشرقية من المحافظة.

محافظة الشمال:

طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

 شهداء وجرحى في عدة استهدافات إسرائيلية لمنازل في بئر النعجة والقصاصيب، منها منزل تم تدميره قبل أيام وأعيد قصفه مرة أخرى.

استمرار قصف الطائرات الحربية والقصف المدفعي العنيف للمناطق الشرقية والشمالية من المحافظة.

محافظة الوسطى:

 استشهاد مزارعين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

استمرار قصف الطائرات الحربية والقصف المدفعي العنيف للمناطق الشرقية من المحافظة.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي والعشرين، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

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