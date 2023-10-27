الأمم المتحدة: لا مكان آمن في غزة

وكالات- وكالة الرأي:

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، "لين هاستينغز": "إن الإنذارات التي وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة لإخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها لا توفر الأمن"، مضيفةً في بيان: "لا مكان آمن في غزة".

وتابعت قائلة: "بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون الإخلاء، بعضهم ليس لديه مكان يذهب إليه والبعض الآخر غير قادر على التحرك، لذا فإن التحذيرات المسبقة لا تحدث أي فرق".

وشددت هاستينغز على أن إدارة النزاعات المسلحة، في أي مكان، تخضع للقانون الإنساني الدولي.. وهذا يعني أنه يجب حماية المدنيين وحصولهم على الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، أينما كانوا، وسواء اختاروا التنقل أو البقاء.