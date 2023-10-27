الرشق: لا صحة لما ورد باسم المتحدث باسم جيش العدو

وكالات- وكالة الرأي:

قال القيادي في حركة "حماس" عزت الرشق: "لا أساس من الصحة لما ورد باسم المتحدث باسم جيش العدو، وهذه تضاف لسلسلة الأكاذيب التي يبني عليها روايته".

وتابع: "هذه الأكاذيب تمثل تمهيد لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا، ستكون اكبر من مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، حيث يلجأ أكثر من ٤٠ الف مواطن لمستشفى الشفاء، نزحوا في محاولة لتجنب القصف الذي طال كل شيء".

وحذر الرشق من مجزرة جديدة قد يرتكبها الاحتلال، مطالبًا قادة الدول العربية والإسلامية و دول العالم التحرك لوقف جرائم الإبادة بحق شعبنا.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي والعشرين، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.