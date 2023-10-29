غزة – الرأي:

أعلنت شركة الإتصالات الفلسطينية "بال تل" عن عودة الانترنت والاتصالات لقطاع غزة بعد انقطاع استمر ل٣٢ ساعة.



وهذا ما جاء في بيان الشركة:

أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نود أن نعلن عن عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والانترنت) للعمل بشكل تدريجي، والتي تم فصلها عن قطاع غزة نتيجة للعدوان مساء يوم الجمعة ٢٧/١٠/٢٠٢٣.



أما بخصوص الشبكة الداخلية في القطاع، وبالرغم من خطورة الوضع الميداني فإن طواقمنا الفنية كانت ولا زالت تعمل كل ما بوسعها لإصلاح ما أمكن من الأضرار التي حلت بالشبكة، قدر المستطاع وضمن ما هو متوفر من إمكانيات.

حماكم الله وحمى بلادنا.

