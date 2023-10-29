ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

أسفرت الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ليل السبت/ الأحد، في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة والمواجهات التي اندلعت مع المقاومين عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة نحو 36 آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأحد عن "استشهاد نعيم محمود عبد السلام فران (31 عامًا) في مخيم عسكر بمدينة نابلس، ورماح جلال الدين اقطيشات (32 عامًا) في بلدة طمون قرب طوباس، وناصر عبد اللطيف عزت برغوثي (29 عامًا) في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر الأحد، بلدة طمون جنوب طوباس وانتشرت في عدة أحياء فيها، واعتقلت عددًا من مواطنيها، بحسب مصادر محلية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان كانت في بلدة ريما برام الله، وسط تواصل الاقتحامات الإسرائيلية في مختلف مدن الضفة الغربية.